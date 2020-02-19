حقق تعليم الطائف ممثلا في إدارة نشاط الطالبات المركز الثاني على مستوى المملكة في ثلاثة فروع بالأولمبياد الوطني للروبوت «مجال الفيرست ليقو»، والذي تستضيفه إدارة تعليم ينبع، مضيفة بذلك إنجازا جديدا إلى سجل تعليم الطائف من الإنجازات التي تحققت في مختلف المنافسات، حيث فاز فريق Unlimit Ed steps من ابتدائية الأندلس الأهلية بالمركز الثاني فرع الحل الإبداعي للمشروع في الفيرست ليغو، وفريق ONE HAND من ابتدائية الشافي بالمركز الثاني للعرض التقديمي للمشروع، وفريق الحالمين من متوسطة الشافي الأهلية بالمركز الثاني لفرع الإستراتيجية والإبداع في تصميم الروبوت. وثمن المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي هذا الإنجاز، والذي يأتي ثمرة للجهود المبذولة لتحقيق أفضل المراكز التي تقام على المستوى المحلي أو الوطني أو العالمي، مقدما التهنئة للطالبات الفائزات وأسرهم ومدارسهن على هذا الإنجاز الجديد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 مراكز متقدمة لروبوت الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.