الفيصل يدشن حملة جدة الأمنية

دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أمس، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، الحملة الأمنية «أمنكم وسلامتكم هدفنا»، والتي تنفذها قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق بالواجهة البحرية بجدة، والمستمرة 3 أيام. وتجول الأمير خالد الفيصل في معرض الجهات المشاركة بالحملة، والتي تهدف إلى التوعية الأمنية والمرورية، وتعزيز العلاقة بين رجال الأمن والمواطنين والمقيمين، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والسلامة المرورية، والحرص على أمن وسلامة المواطن وسالكي الطرق، إضافة إلى نشر التوعية بين شرائح المجتمع كافة، بأخطار التهور والسرعة واستخدام الجوال خلال القيادة، عبر نشر المطويات التوعوية. استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، أمس، المستشار في الديوان الملكي، عضو هيئة تطوير المنطقة إبراهيم السلطان.

واستمعا -خلال اللقاء- إلى شرح عن الخطط المستقبلية والهادفة إلى تحقيق التطوير الشامل في المجالات كافة، وتوفير احتياجات محافظات المنطقة، من الخدمات والمرافق العامة.