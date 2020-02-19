تدشين ملتقى المرشدين السياحيين بمكة

افتتح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد، أمس، الملتقى السنوي للمرشدين السياحيين بالعاصمة المقدسة، والذي يستمر حتى الـ22 من فبراير الجاري. وأوضح الأمين العام لمجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدسة هشام مدني، أن القطاع السياحي يشهد تطورا ونموا في الفترة الأخيرة، وقال «إن خطوات النمو والتطوير والتدريب في مجال السياحة تتسارع»، مؤكدا أن المرأة السعودية حاضرة بمثالية لتثري هذا القطاع. ومن جانبه، قال المدير العام للتراخيص بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبدالكريم العومي، إن الهيئة تعمل على تسهيل وتسريع تأهيل مزيد من المرشدين، ليكونوا رافدا مهما للسياحة في السعودية. كما دشن راعي الحفل الأمير فيصل بن محمد بن سعد، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للحقوق، الموقع الإلكتروني للملتقى على الشبكة العنكبوتية «الإنترنت»، وشعار الملتقى وحسابات الملتقى على منصات التواصل الاجتماعي.



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