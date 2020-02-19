مذكرات تفاهم بين لجنة الأسرة وعدد من الجهات

شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، توقيع مذكرات تفاهم بين لجنة تنمية الأسرة بمجلس المنطقة وعدة جهات تهدف إلى تعزيز التعاون فيما بينها. كما وقعت اللجنة اتفاقية مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والشؤون الصحية بالمنطقة وجمعية مودة، وتهدف إلى تعزيز دور الأسرة وتثقيفها، ودراسة احتياجات الأسرة والقضايا الاجتماعية، وإطلاق مبادرات تنموية وإقامة الملتقيات والمنتديات والفعاليات. من جانب آخر، استقبل الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، قائد المنطقة الغربية المُعين حديثا اللواء طيار ركن أحمد الدبيس. وهنأ خلال اللقاء اللواء الدبيس بمناسبة تعيينه.



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