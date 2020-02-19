تعاون بين الحرس الوطني وتقويم التعليم

استقبل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، في مكتبه بالوزارة، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين الجانبين. عقب ذلك تمت مراسم توقيع عقد مشروع «مقياس كفايات وزارة الحرس الوطني»، حيث وقع العقد المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس الدكتور عبدالله بن علي القاطعي، وقائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف اللواء محمد بن مرزوق الحبابي. ويهدف المشروع الذي سيبدأ تطبيقه بداية من العام الدراسي المقبل إلى قيام هيئة تقويم التعليم والتدريب بتصميم إطار للكفايات الخاصة بمرشحي كلية الملك خالد العسكرية، وتطبيق مقياس الكفايات عليهم بمقرات الاختبارات المحوسبة التابعة للهيئة.



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