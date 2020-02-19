11 هدفا لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة

رعى أمير منطقة عسير، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة، الأمير تركي بن طلال، اللقاء التنفيذي الأول لتطوير مجال الإعاقة بمنطقة عسير، والذي تنظمه هيئة التطوير، بالتعاون مع إمارة منطقة عسير، وبالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعية الأطفال المعوقين، ومؤسسة المهيدب لخدمة المجتمع، وذلك بمركز المعارض الدولي بأبها.

وأكد الأمير تركي بن طلال «عندما وجّهني ولي العهد بعقد هذا اللقاء للالتقاء بكم، كان لسان حال سموه يقول»ما قبل اللقاء في عسير أمر، وما بعده أمر آخر، وما نحن اليوم إلا سائرون ومنفذون، أولا لأمر الله سبحانه وتعالى، ثم لنهج مليكنا«، مضيفاً»لا أستطيع أن أتخيل ولا أن أقبل أبدا أن يُنظر إلى هذه الفئة الغالية بعيني انتقاص، أو أن يذكرهم لسان بامتهان«. وأضاف أمير عسير»وضعت المملكة نصب عينيها وضع المعوق وحقوقه كأولوية، فهذا سيد البلاد سلمان بن عبدالعزيز، قد دأب على الاهتمام طوال مسيرته بواقعهم وحماية حقوقهم وتأمين علاجهم، وتعليمهم وتوظيفهم، وهذا ما شملته رؤية البلاد التي يقودها أخي سمو ولي العهد، عبر برامج عدة«.

هيئة مستقلة

عقب ذلك، شاهد الحضور كلمة مسجّلة لرئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، الأمير سلطان بن سلمان، ثمّن خلالها رعاية أمير منطقة عسير له وعنايته واهتمامه الدائمين بذوي الإعاقة. مؤكدا أن هناك كثيرا من المؤتمرات التي عقدت وخرجت بتوصيات مهمة نفذت جميعها، منها إنشاء هيئة مستقلة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بأمر من خادم الحرمين الشريفين، كبرامج بمفهومها الشامل».

ملامح الدعم

تناول وزير العمل والتنمية والاجتماعية أحمد الراجحي، في كلمته، أبرز ملامح الدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة بعد صدور نظام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة.

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إستراتيجية

أبان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن إستراتيجية الوزارة تتركز على 11 هدفا، أبرزها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الدخول في سوق العمل، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مضيفا بأن أبرز المبادرات الموجهة لخدمة ذوي الإعاقة إطلاق برنامج «مواءمة» لتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم، بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، إضافة إلى صرف إعانات مالية شهرية لأكثر من نصف مليون شخص. واستعرض الراجحي دور الوزارة في إطلاق مبادرة «الأولوية لهم»، والتي تهدف إلى تيسير المراجعات وإجراء المعاملات اليومية، وتخفيف المشقة، لتمكين هذه الفئة المهمة من الحصول على ما تريد.

1000 شخص

شهد اللقاء الذي شارك فيه أكثر من 1000 شخص من ذوي الاعاقة وأسرهم، إضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، دراسة الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة، وتجويد خدماتهم، بما يتناسب وأهداف التنمية المستدامة بمنطقة عسير.