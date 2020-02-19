إذن الإعلام شرط لإجراء الدراسات الاجتماعية

مسؤوليات
ألزم الدليل أن يكون المكتب مسؤولاً عن أي معلومات غير صحيحة ترد في الدراسات التي يجريها أو تخالف الأنظمة والتعليمات الصادرة في المملكة، وأن يكون لدى المكتب سجل لتدوين معلومات عن جميع الدراسات والاستشارات التي قام بإعدادها للمستفيدين، وأن يبين السجل اسم الاستشارة واسم المستفيد والجهة التي ستقدم لها الدراسة، على أن يكون معداً لإطلاع مراقبي الوزارة عليه عند طلبه.
البحوث الميدانية
لفت الدليل إلى أنه على الجهة التجارية أو الراغبة في إجراء بحوث ميدانية إجراء بحوثها بواسطة مكاتب الدراسات والاستشارات الإعلامية أو مكاتب العلاقات العامة المرخصة من الوزارة بموجب عقد من الجهة التي ستستفيد من المسح الميداني.
7 مخالفات
شمل الدليل الجديد 7 مخالفات يحظر نشرها بأي وسيلة، ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو اللائحة النافذة، وتشجيع الإجرام أو الحث عليه، ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلد أو نظامه العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، والتعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية أو مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء، أو رجال الدولة أو أي من موظفيها، أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارات الخاصة، وإثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، وكل ما يضر بالشأن العام في البلاد، ووقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة.
أنواع العقوبات
غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال وتضاعف في حال تكرر المخالفة
إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية
إغلاق وحجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ القرار بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير
نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة
حددت الوزارة في دليلها الجديد 5 ضوابط لإجراء البحوث
عدم اشتمال الاستبانة على أسئلة تتعارض مع الدين والقيم والعادات السائدة أو معلومات شخصية أو أسرية
عرض نماذج الاستبانات التسويقية على وكالة الإعلام الداخلي لرقابتها مع بيان الهدف من المسح
إجراء البحوث والاستقصاءات من خلال الاستبانات المكتوبة
ألا يكون الاستبيان عن سلعة أو خدمة غير متوفرة في المملكة أو ممنوعة مثل الدخان والشيشة
أن تكون الدراسات الميدانية للسلع والخدمات التجارية أو الصناعية، والبحوث الميدانية للدراسات العلمية أو لقياس الرأي العام، والبحوث الميدانية الاقتصادية أو الصحية والاجتماعية
إحصائية الرخص لعام 1439 «الأكثر طلبا»
الدعاية والإعلان 967
النسخ والاستنساخ 834
التصوير الفوتوجرافي 662
الرسم والخط 409
المكتبة 408
كانت هذه تفاصيل خبر إذن الإعلام شرط لإجراء الدراسات الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.