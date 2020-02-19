إذن الإعلام شرط لإجراء الدراسات الاجتماعية

حذر دليل المستثمر للتراخيص الإعلامية الجديد 1441 الذي أصدرته وزارة الإعلام قبول إجراء أي دراسات أو استشارات تتناول الجوانب الاجتماعية أو الثقافية دون حصول المستفيد على موافقة الوزارة، ملزما عدم إجراء أي إحصاءات أو استقصاءات إلا بعد استكمال الضوابط الواردة في اللائحة، فيما كشفت أن إجراء إصدار رخصة تشغيلية تستغرق فقط 30 يوما و180 ثانية لاستخراج السجل التجاري.

مسؤوليات

ألزم الدليل أن يكون المكتب مسؤولاً عن أي معلومات غير صحيحة ترد في الدراسات التي يجريها أو تخالف الأنظمة والتعليمات الصادرة في المملكة، وأن يكون لدى المكتب سجل لتدوين معلومات عن جميع الدراسات والاستشارات التي قام بإعدادها للمستفيدين، وأن يبين السجل اسم الاستشارة واسم المستفيد والجهة التي ستقدم لها الدراسة، على أن يكون معداً لإطلاع مراقبي الوزارة عليه عند طلبه.

البحوث الميدانية

لفت الدليل إلى أنه على الجهة التجارية أو الراغبة في إجراء بحوث ميدانية إجراء بحوثها بواسطة مكاتب الدراسات والاستشارات الإعلامية أو مكاتب العلاقات العامة المرخصة من الوزارة بموجب عقد من الجهة التي ستستفيد من المسح الميداني.

7 مخالفات

شمل الدليل الجديد 7 مخالفات يحظر نشرها بأي وسيلة، ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو اللائحة النافذة، وتشجيع الإجرام أو الحث عليه، ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلد أو نظامه العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، والتعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية أو مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء، أو رجال الدولة أو أي من موظفيها، أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارات الخاصة، وإثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، وكل ما يضر بالشأن العام في البلاد، ووقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة.

أنواع العقوبات

غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال وتضاعف في حال تكرر المخالفة

إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية

إغلاق وحجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ القرار بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير

نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة

حددت الوزارة في دليلها الجديد 5 ضوابط لإجراء البحوث

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عدم اشتمال الاستبانة على أسئلة تتعارض مع الدين والقيم والعادات السائدة أو معلومات شخصية أو أسرية

عرض نماذج الاستبانات التسويقية على وكالة الإعلام الداخلي لرقابتها مع بيان الهدف من المسح

إجراء البحوث والاستقصاءات من خلال الاستبانات المكتوبة

ألا يكون الاستبيان عن سلعة أو خدمة غير متوفرة في المملكة أو ممنوعة مثل الدخان والشيشة

أن تكون الدراسات الميدانية للسلع والخدمات التجارية أو الصناعية، والبحوث الميدانية للدراسات العلمية أو لقياس الرأي العام، والبحوث الميدانية الاقتصادية أو الصحية والاجتماعية

إحصائية الرخص لعام 1439 «الأكثر طلبا»

الدعاية والإعلان 967

النسخ والاستنساخ 834

التصوير الفوتوجرافي 662

الرسم والخط 409

المكتبة 408