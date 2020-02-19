إصابة 15 وإخلاء 219 شخصا في حريق سينما بالدمام

صرّح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، بأن مركز القيادة والتوجيه بمدينة الدمام تلقى بلاغاً في تمام الـ9:01 صباح أمس، مفاده نشوب حريق في مبنى تجاري بحي العدامة، وعند الوصول إلى موقع الحادث، اتضح أن الحريق في مبنى مجمع تجاري مكون من 3 أدوار وقبو»

عزل

وأضاف «انحصر الحريق داخل صالة سينما تحت التجهيز والإنشاء، في الدور الأول والثاني من المجمع، مما سبب انتشار الدخان في المجمع والفندق المجاور له، وبناءً على ذلك تم اخلاء 219 شخصا من المجمع والفندق، وعزل المنطقة المتضررة، ومباشرة أعمال الدفاع المدني «الانقاذ والإطفاء» في الموقع، ونتج عن الحادث إصابة 15حالة نتيجة التعرض للدخان، وتم علاجها في الموقع، ماعدا حالة واحدة نُقلت إلى المستشفى للتأكد والاطمئنان على صحتها، وغادرت في حينه، وهي بصحة جيدة، وما زال التحقيق جاريا لمعرفة أسباب الحادث».

مشاركة

وأشار الشهراني إلى مشاركة الجهات ذات الاختصاص في الحادث بالمنطقة الشرقية «الشؤون الصحية، فرع هيئة الهلال الأحمر، إدارة دوريات الأمن، الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمانة الشرقية، فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الشركة السعودية للكهرباء».