أمطار متوسطة على تبوك

شهدت منطقة تبوك والقرى التابعة لها أمس، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني بتبوك المتنزهين في البراري من النزول في بطون الأودية والابتعاد عن مجاري السيول. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني الرائد عبدالعزيز الشمري، أن المديرية بتبوك اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، وأهاب للجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.



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