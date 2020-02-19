ضبط مخالفين يروجون مواد غذائية فاسدة بعسير

ضبطت أمانة منطقة عسير شقة سكنية حوّلها عمال وافدون إلى معمل سرّي لصنع وترويج المواد الغذائية والأطعمة الفاسدة، وتسويقها لأحد المطاعم بمدينة أبها. ونجحت إدارة الطوارئ والرقابة المسائية بالأمانة في ضبطهم، بعد أن رصد المراقبون في المعمل السرّي ملاحظات عدة، منها: تدني مستوى النظافة، ومواد غذائية مجهولة المصدر، ولحوم متحللة، وخضروات فاسدة فاقدة للخواص الطبيعية، ووجود حشرات وصراصير وقوارض، إلى جانب هروب العمال المخالفين فور دهم الموقع. من جهتها، عززت الإدارة العامة لتنسيق المشروعات بأمانة عسير، مجهوداتها لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين البيئة بالمنطقة.وعقدت الادارة اجتماعا مع الشركات المنفذة، وأفاد المدير العام لتنسيق المشروعات بالأمانة، مهدي الخريص، بأن الاجتماع خلص إلى وضع خطة إستراتيجية زمنية لإنجاز المهام الموكلة للشركات، وتزويدها بالتوجيهات والملاحظات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل في المشروعات.

وأضاف، بأن الاجتماع حضره 40 شركة ستتولى إزالة التشوهات البصرية من مواقع متعددة في مدينة أبها. وتابع الخريص، أن معالجة التشوه البصري يهدف إلى تحسين المشهد الحضري للمدن السعودية، عبر معالجة 17 مظهرا مسببا للتشوه.