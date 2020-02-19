

بدأت جمعية الكشافة السعودية ، ومن خلال قطاعاتها المختلفة في مناطق ومحافظات المملكة، المرحلة الـ12 من المشروع الكشفي لنظافة البيئة وحمايتها، الذي تُقيمه كل عام تحت شعار «النظافة من الإيمان حماية للإنسان وتنمية المجتمع» وفق رؤية تدعو إلى أن تصبح المحافظة على البيئة سمة مميزة للمجتمع. وأوضح نائب رئيس الجمعية عبدالله سليمان الفهد، أن المرحلة الحالية تستمر حتى نهاية رجب القادم، تحرص من خلالها الجمعية على أن تكون النظافة سلوكا وممارسة، وتعزز كثيرا من القيم من أهمها الانتماء الوطني، وتحمل المسؤولية، والمبادرة الإيجابية، والتعاون، ومحبة الآخرين، من أجل تنمية مسؤولية المجتمع لحماية البيئة من خلال الممارسة العملية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق المشروع الكشفي لنظافة البيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.