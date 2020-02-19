10 جهات حكومية تناقش خطة التفويج للحج

استضافت وزارة الحج والعمرة، الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك للإشراف على منظومة التفويج، بحضور ممثلي عدد من القطاعات الأمنية والجهات المشاركة في منظومة الحج، وذلك بهدف مناقشة نتائج موسم حج 1440، ومعالجة أهم التحديات والصعوبات التي جرى رصدها خلال موسم حج العام الماضي. واستعرض فريق العمل المشترك الخطة التكاملية التفصيلية لمنظومة التفويج لموسم حج 1441، والتقنيات الحديثة المساهمة في توسيع دائرة التواصل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير منصات تفاعلية لتبادل الآراء والأفكار التي تهدف إلى إنجاح خطط الحج، لا سيما المتعلقة بمنظومة التفويج. وشارك في الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك كل من، وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام وإدارة الحشود، والدفاع المدني، وأمن المنشآت، وقوات الطوارئ الخاصة، وأمن الحرم المكي، والإدارة العامة للمرور، وإمارة منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير مكة المكرمة، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأمانة العاصمة المقدسة، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، ومؤسسات الطوافة، والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل.



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