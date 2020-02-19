أمن الطرق تستعرض أجهزتها لرصد المخالفين بمعرض صبيا

انطلقت فعاليات معرض القوات الخاصة بأمن الطرق في منطقة جازان، صباح أمس، في إدارة التربية والتعليم بمحافظة صبيا، تحت شعار «أمنكم وسلامتكم هدفنا»، بحضور قائد القوة الخاصة بأمن الطرق بمنطقة جازان العقيد عبدالله أحمد العقيبي، ومدير التربية والتعليم بمحافظة صبيا ضيف الله الحازمي، ومدير شعبة الدوريات بأمن الطرق الرائد رامي الشهراني، ومدير التخطيط والتطوير الرائد سعد سالم القحطاني، ومسؤول الحملة التوعوية الرائد تركي الشهراني. حيث استعرض رئيس مركز الضبط الأمني بنقطة الحمراء بالدرب، رئيس رقباء عبدالله سلطان عتودي، ومجموعة من الأفراد أجهزة باشر لرصد المخالفات، وأجهزة بنان لكشف المخالفين والمطلوبين أمنيّا، وكذلك الأسلحة والذخيرة والإسعافات الأولية، وأجهزة الرصد الآلي للسرعة، وأجهزة الاستيقاف، إضافة إلى ركن للتوعية والمنشورات وتوزيع الهدايا على الزوار، من المسؤولين وطلاب المدارس في تعليم محافظة صبيا.



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