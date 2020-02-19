السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض : القبض على ثلاثة متهمين لتورطهم بالسطو على تموينات غذائية بحي الروضة



الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة متهمين ، مواطن ومقيمين من الجنسية اليمنية ، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بالسطو على تموينات غذائية بحي الروضة شرق العاصمة الرياض وتهديد العمالة والاستيلاء على بضائع وممتلكات تقدر قيمتها بحوالي (12,000) اثني عشر ألف ريال، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم .

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22:53ت م

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