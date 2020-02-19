السعودية اليوم / طالبات تعليم صبيا يحققن المركز الأول في أولمبياد الروبوت الوطني



صبيا 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

حصل فريق طالبات إدارة تعليم صبيا اليوم على المركز الأول في مجال الإلهام، ضمن مسابقة ومنافسات الأولمبياد الوطني للروبوت "بنات" الفيرست ليجو، التي استضافها تعليم ينبع خلال اليومين الماضيين بمشاركة "195"طالبة من "21" إدارة تعليمية على مستوى المملكة.

وقدم مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي التهنئة بهذه المناسبة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، والفائزات بالمسابقة وأسرهن، وقسم نشاط الطالبات نظير تشجيعهم ودعمهم، الأمر الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، مشيداً بالرعاية المستمرة التي يحظى بها الطلاب والطالبات في جميع المناطق والمحافظات من القيادة الرشيدة والمتابعة المتواصلة من وزارة التعليم بإشراف من معالي وزير التعليم ومعالي نائبه .

وأوضحت رئيسة شعبة النشاط العلمي في الإدارة لولة بنت أحمد آل سريع أن مسابقة الأولمبياد تُعَد مسابقة علمية تنافسية تمزج العلوم والرياضيات والتقنية والهندسة؛ بحيث يجتمع فيها الطالبات بشكل فِرَق تنافسية من خلال مجموعة من التحديات في مجالات البحث العلمي، والقيم الأساسية، وتصميم الروبوت، وأداء المهام.

من جانبه أشار مدير الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي أن المسابقة تهدف إلى تحقيق أهداف سياسة التعليم بالمملكة، وتنمية الخبرات العلمية والعملية في مجال الروبوت، وتوظيفها لخدمة المواد التعليمة، ومنح فرصة التفكير والتخطيط للقيام بمشاريع مستقبلية وبلورة، وربط تطبيقات العلوم والهندسة بعمل تقني متكامل، وتنمية مهارات البحث العلمي (الاستقصاء، الملاحظة، التجربة، التحليل)، وصقل المهارات العلمية وتطبيقها عبر التنافس الشريف، وتأهيل الطالبات لتمثيل المملكة بشكل مشرّف في المنافسات الإقليمية والدولية.

// انتهى //

22:10ت م

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