السعودية اليوم / 200 طالب بتعليم جازان يشهدون الندوة التوعوية عن نظافة البيئة وحمايتها



جيزان 26 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة النشاط الطلابي اليوم ندوة توعوية عن المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها في دورته الثانية عشرة ، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، بمشاركة 200 طالب بمسرح الإدارة العامة بمدينة جيزان.

ورحب الدكتور أبوهادي في كلمته بالمشاركين في تقديم أوراق العمل من أمانة وصحة جازان، مثمناً لهم حرصهم على المشاركة في هذا المشروع الوطني الذي يهم جميع شرائح المجتمع، مؤكداً أن هذه الندوات تسهم في زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتصنع التغيير داخل المجتمع من خلال غرس هذه القيم في نفوس الطلاب لتتحول لممارسات عملية يمتد تأثيرها داخل المنزل وخارجه في البيئة المحيطة لتنتقل لجميع أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن الإدارة ستتبنى عدداً من المبادرات التي تسهم بالمحافظة على البيئة بالشراكة مع الجهات الحكومية بالمنطقة ، مقدماً الشكر للطلاب المشاركين ولإدارة النشاط الطلابي.

من جانبه قدم مدير عام الرقابة الصحية والمختبرات بأمانة منطقة جازان الدكتور علاء الدين بن حمد حكمي ورقة عمل استعرض خلالها جهود الأمانة في حماية البيئة التي تعد هدفاً من الأهداف التي تركز عليها الدولة لضمان التنمية المستدامة وتنمية الاقتصاد وتعزيز دور المواطنين في الاهتمام بالبيئة ، مشيراً للسبل التي يمكن من خلالها تعزيز الشراكة والتعاون بين أفراد المؤسسة التعليمية وأمانة المنطقة.

عقب ذلك استعرض مدير إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بصحة جازان الأخصائي زاهر بن أحمد الأمير مهام صحة جازان وجهودها في الحفاظ على البيئة، مقدماً عدداً من الإيضاحات حول طرق التخلص من النفايات الطبية حفاظاً على البيئة والصحة العامة .

وكرم المدير العام للتعليم بجازان المشاركين ومديري مكاتب التعليم ورؤوساء وحدات النشاط بالمكاتب ومفوضي المفوضيات الكشفية.

// انتهى //

21:22ت م

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