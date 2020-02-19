السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين لدى اليمن يلتقي بعدد من الشخصيات الدبلوماسية بالرياض



الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بالرياض اليوم الباحثة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى "بابرا ليف" ، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى دولة الإمارات

العربية المتحدة " دينا سترول" .

وجرى خلال اللقاء بحث الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن وما قدمته المملكة في هذا الشأن، إضافةً إلى بحث التطورات الأخيرة في اليمن، ومجريات تنفيذ اتفاق الرياض.

//انتهى//

21:19ت م

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