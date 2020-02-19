السعودية اليوم / القبض على شخصين مطلوبين بتهم إرهابية في بغداد



بغداد 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

ألقت قوة أمنية عراقية مشتركة القبض على شخصين مطلوبين بقضايا إرهابية في بغداد.

وأفادت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان صحفي اليوم القبض على شخصين من قبل قوة أمنية مشتركة في منطقتي حي العامل والعبيدي ب‍بغداد, وفي ضوء معلومات استخبارية دقيقة، وبموجب أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.

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21:14ت م

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