السعودية اليوم / مقتل ستة أشخاص في هجمات جديدة شمال بوركينا فاسو



واغادوغو 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

لقي ستة أشخاص مصرعهم في هجمات جديدة اليوم، استهدفت قرية ييمبيلا، التي تقع وسط شمال بوركينا فاسو.

وأفادت مصادر محلية أن هذا الهجوم الذي وقع من طرف جماعات مسلحة، خلف أيضاً عدداً من المصابين.

يذكر أن الهجمات المسلحة في بوركينا فاسو كانت قد أسفرت عن سقوط أكثر من 700 قتيل، ونزوح أكثر من 600 ألف شخص منذ 2015م.

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20:33ت م

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