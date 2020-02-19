السعودية اليوم/ محافظ الحرجة يدشن وحدة المرور بالمحافظة



ظهران الجنوب 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

دشن محافظ الحرجة المكلف عوض بن مسعود آل جعدنة أمس وحدة مرور محافظة الحرجة ، بحضور مدير مرور منطقة عسير العقيد يحيى ابراهيم الشهراني .

واشتمل حفل التدشين على شرح مفصل عن الخدمات والإمكانات المتوفرة للوحدة من رئيس قسم مرور محافظه الحرجة الرقيب إبراهيم محمد الهاجري.

وتجول المحافظ ومرافقوه في مقر الوحدة ، ثم أعلن العميد الشهراني انطلاق عملهم ميدانياً .

واوضح الشهراني انه تم توفير 5 أجهزه 3 باشر حوادث وجهازين باشر مخالفات ، وسيتم إكمال باقي الأقسام بإذن الله خلال الفترة القادمة ، متمنياً لهم التوفيق .

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19:57ت م

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