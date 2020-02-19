شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفير خادم الحرمين لدى اليمن يلتقي بعدد من الشخصيات الدبلوماسية بالرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:28 مساءً, 19 فبراير 2020 م المناطق - واس التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بالرياض اليوم الباحثة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى “بابرا ليف” ، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى دولة الإمارات

العربية المتحدة ” دينا سترول” .

وجرى خلال اللقاء بحث الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن وما قدمته المملكة في هذا الشأن، إضافةً إلى بحث التطورات الأخيرة في اليمن، ومجريات تنفيذ اتفاق الرياض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | سفير خادم الحرمين لدى اليمن يلتقي بعدد من الشخصيات الدبلوماسية بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.