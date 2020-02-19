شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الوزير الجبير يستقبل وزير خارجية هولندا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:13 مساءً, 19 فبراير 2020 م استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية مملكة هولندا ستيف بلوك.

وعقب الاستقبال عقد الجانبان جلسة مباحثات تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الوزير الجبير يستقبل وزير خارجية هولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.