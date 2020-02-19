شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعفي عميد كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود والان نبدء بالتفاصيل

قرر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، إعفاء الدكتور جميل الخلف، وتعيين الدكتور صالح الوشيل عميداً لكلية الشريعة في جامعة الإمام. وقدم مدير الجامعة الدكتور أحمد العامري شكره وتقديره لوزير التعليم، متمنياً للدكتور الوشيل التوفيق والسداد.

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