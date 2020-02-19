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بالفيديو.. برديّة تكسو هجرة الوجعان باللون الأبيض
متابعات الخليج 365 – فواز الأسلمي – حفر الباطن
اكتست هجرة النظيم “الوجعان” غرب محافظة حفر الباطن، مساء اليوم الأربعاء، بالبياض بعد هطول زخات من البرَد شهدتها الهجرة.
ووثق عدد من سكان الهجرة وسالكي الطريق زخات البرد التي حولت أراضيها إلى لوحات جمالية بيضاء.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتساقط البرد تستمر حتى الواحدة من فجر يوم غد الخميس.
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