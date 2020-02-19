2020-02-19

توضيح من الأحوال المدنية بشأن تحديث بيانات التعليم في أبشر

متابعات الخليج 365 – الرياض

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يلزم زيارة مكتب للأحوال المدنية لتعديل بيانات التعليم.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية على سؤال مغرد قال خلاله: “السلام عليكم عندي استفسار بخصوص تحديث بيانات التعليم في أبشر.. هل يلزم الذهاب لفرع الأحوال علشان أحدث أم أستطيع التحديث إلكتروني؟ وما هي طلبات التحديث؟”.

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وردت الأحوال المدنية عبر حساب العناية بالعملاء بقولها “نأمل منك زيارة أقرب مكتب للأحوال المدنية لطلب تعديل بياناتك”.

وأضافت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه “يلزم أيضًا إرفاق آخر مؤهل حصلت عليه ولا يلزم حجز موعد، نسعد بخدمتك”.

وينصح عادة بتحديث البيانات أولًا بأول؛ حتى لا يتعرض متابعات الخليج 365 لأي معوقات أثناء التقديم على الوظائف أو أثناء إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتعديل البيانات وما إلى ذلك.

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