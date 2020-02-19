رياح مثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق خلال ساعات

2020-02-19

متابعات الخليج 365 – الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والمنطقة الشرقية، تمتد إلى منطقة نجران، يوم غد الخميس.

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وتوقعت الأرصاد أيضًا انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.

وأوضحت الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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