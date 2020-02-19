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القبض على طليق المتهمة باختطاف الخنيزي والعماري والقرادي
متابعات الخليج 365 – الرياض
أعلنت قناة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، أنه تم إلقاء القبض على طليق المتهمة باختطاف الخنيزي والعماري والقرادي.
وكانت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية قد أعلنت في وقت سابق، التوصل إلى هوية شابين يبلغان من العمر 20 عامًا، بعد اختطافهما وهما حديثا الولادة من داخل مستشفى الولادة بالدمام.
الشابان هما محمد العماري وموسى الخنيزي، توصلت إليهما الجهات الأمنية بعد القبض على سيدة في العقد الخامس من العمر تقدمت لاستخراج هويات وطنية لمواطنين ادّعت أنهما لقيطان.
واكتشفت الجهات المختصة في وقت لاحق، مخطوف ثالث لدى خاطفة موسى الخنيزي ومحمد العماري قبل أكثر من 20 عامًا.
وزعمت المواطنة، أنها “عثرت عليهما منذ قرابة عشرين عامًا، وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الإبلاغ عنهما”، إلا أن فطنة رجال الأمن مكنتهم من كشفها.
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