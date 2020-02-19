شكرا لقرائتكم خبر

تحدي الإعاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة شاركت جهات حكومية بمعارض مصاحبة في اللقاء التنفيذي الأول لتطوير مجال الإعاقة في منطقة عسير، والذي تنظمه هيئة التطوير بالتعاون مع الإمارة، وبالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعية الأطفال المعوقين.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر تحدي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.