محمد بن مسعود - الدمام - تتعارض مع تنفيذ مشروع استكمال ازدواج طريق الشميسي- الكر في مرحلته الثانية دعت وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة أصحاب 152 قطعة، تقع ضمن مشروع طريق "الشميسي- الكر" في مرحلته الثانية، إلى مراجعة مقر إدارة الطرق بالعاصمة المقدسة. ونشر فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، تنويهاً حيث قال الفرع: "يهيب فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة بالمواطنين مالكي القطع الأرضية والتي تتعارض مع تنفيذ مشروع طريق الشميسي- الكر، المرحلة الثانية، بمراجعة مقر إدارة الطرق بالعاصمة المقدسة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع". وبلغ إجمالي القطع والعقارات التي تتعارض مع تنفيذ مشروع استكمال ازدواج طريق الشميسي الكر المرحلة الثانية بمنطقة مكة المكرمة- مخطط ولي العهد رقم 4 "، 152 قطعة أرضية. مكة المكرمة وزارة النقل طريق الشميسي - الكر إدارة الطرق بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة وزارة النقل طريق الشميسي - الكر إدارة الطرق بالعاصمة المقدسة 19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 09:48 PM Advertisements تتعارض مع تنفيذ مشروع استكمال ازدواج طريق الشميسي- الكر في مرحلته الثانية "النقل" تدعو أصحاب 152 قطعة أرضية بـ"ولي العهد 4" لمراجعة فرعها بمكة "النقل" تدعو أصحاب 152 قطعة أرضية بـ"ولي العهد 4" لمراجعة فرعها بمكة دعت وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة أصحاب 152 قطعة، تقع ضمن مشروع طريق "الشميسي- الكر" في مرحلته الثانية، إلى مراجعة مقر إدارة الطرق بالعاصمة المقدسة. ونشر فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، تنويهاً حيث قال الفرع: "يهيب فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة بالمواطنين مالكي القطع الأرضية والتي تتعارض مع تنفيذ مشروع طريق الشميسي- الكر، المرحلة الثانية، بمراجعة مقر إدارة الطرق بالعاصمة المقدسة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع". وبلغ إجمالي القطع والعقارات التي تتعارض مع تنفيذ مشروع استكمال ازدواج طريق الشميسي الكر المرحلة الثانية بمنطقة مكة المكرمة- مخطط ولي العهد رقم 4 "، 152 قطعة أرضية. الكلمات المفتاحية ، "النقل" تدعو أصحاب 152 قطعة أرضية بـ"ولي العهد 4" لمراجعة فرعها بمكة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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