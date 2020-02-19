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استقبل مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة الشيخ أحمد بن عقيل كريري، بمكتبه صباح اليوم، مدير المعهد العلمي الشيخ عثمان بن يحيى حكمي.
واستمع من "الحكمي" خلال الاستقبال إلى نبذة عن المعهد ومراحل التأسيس والتطور التي مر بها.
وجاءت هذه الزيارة للطلاب ضمن الأنشطة والبرامج التي يقيمها المعهد لزيارة الدوائر الحكومية، لتعريفهم بآلية سير العمل فيها وبما تقدمه من خدمات للمواطنين.
وقد رحب "الكريري" بهذه الزيارة، مثمنًا لولاة أمر هذه البلاد ما يقدمونه في مجال التعليم وخدمة أبنائهم الطلاب.
وأعرب عن شكره وتقديره للقائمين على المعهد، داعيًا للجميع بالتوفيق، وفي نهاية الزيارة شكر "الحكمي"، مدير إدارة المساجد على حسن الاستقبال له ولأبنائه الطلاب.
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 09:44 PM
ضمن الأنشطة والبرامج المقامة لزيارة الدوائر الحكوميةوفدٌ من المعهد العلمي يزور إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بـ"صامطة"
استقبل مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة الشيخ أحمد بن عقيل كريري، بمكتبه صباح اليوم، مدير المعهد العلمي الشيخ عثمان بن يحيى حكمي.
واستمع من "الحكمي" خلال الاستقبال إلى نبذة عن المعهد ومراحل التأسيس والتطور التي مر بها.
وجاءت هذه الزيارة للطلاب ضمن الأنشطة والبرامج التي يقيمها المعهد لزيارة الدوائر الحكومية، لتعريفهم بآلية سير العمل فيها وبما تقدمه من خدمات للمواطنين.
وقد رحب "الكريري" بهذه الزيارة، مثمنًا لولاة أمر هذه البلاد ما يقدمونه في مجال التعليم وخدمة أبنائهم الطلاب.
وأعرب عن شكره وتقديره للقائمين على المعهد، داعيًا للجميع بالتوفيق، وفي نهاية الزيارة شكر "الحكمي"، مدير إدارة المساجد على حسن الاستقبال له ولأبنائه الطلاب.
، وفدٌ من المعهد العلمي يزور إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بـ"صامطة" ،
المصدر : الخليج 365
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