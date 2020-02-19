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وفدٌ من المعهد العلمي يزور إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بـ"صامطة"

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محمد بن مسعود - الدمام - ضمن الأنشطة والبرامج المقامة لزيارة الدوائر الحكومية

استقبل مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة الشيخ أحمد بن عقيل كريري، بمكتبه صباح اليوم، مدير المعهد العلمي الشيخ عثمان بن يحيى حكمي.

واستمع من "الحكمي" خلال الاستقبال إلى نبذة عن المعهد ومراحل التأسيس والتطور التي مر بها.

وجاءت هذه الزيارة للطلاب ضمن الأنشطة والبرامج التي يقيمها المعهد لزيارة الدوائر الحكومية، لتعريفهم بآلية سير العمل فيها وبما تقدمه من خدمات للمواطنين.

وقد رحب "الكريري" بهذه الزيارة، مثمنًا لولاة أمر هذه البلاد ما يقدمونه في مجال التعليم وخدمة أبنائهم الطلاب.

وأعرب عن شكره وتقديره للقائمين على المعهد، داعيًا للجميع بالتوفيق، وفي نهاية الزيارة شكر "الحكمي"، مدير إدارة المساجد على حسن الاستقبال له ولأبنائه الطلاب.

وفدٌ من المعهد العلمي يزور إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بـ

وفدٌ من المعهد العلمي يزور إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بـ

وفدٌ من المعهد العلمي يزور إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بـ

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19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 09:44 PM

ضمن الأنشطة والبرامج المقامة لزيارة الدوائر الحكومية

وفدٌ من المعهد العلمي يزور إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بـ"صامطة"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

استقبل مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة الشيخ أحمد بن عقيل كريري، بمكتبه صباح اليوم، مدير المعهد العلمي الشيخ عثمان بن يحيى حكمي.

واستمع من "الحكمي" خلال الاستقبال إلى نبذة عن المعهد ومراحل التأسيس والتطور التي مر بها.

وجاءت هذه الزيارة للطلاب ضمن الأنشطة والبرامج التي يقيمها المعهد لزيارة الدوائر الحكومية، لتعريفهم بآلية سير العمل فيها وبما تقدمه من خدمات للمواطنين.

وقد رحب "الكريري" بهذه الزيارة، مثمنًا لولاة أمر هذه البلاد ما يقدمونه في مجال التعليم وخدمة أبنائهم الطلاب.

وأعرب عن شكره وتقديره للقائمين على المعهد، داعيًا للجميع بالتوفيق، وفي نهاية الزيارة شكر "الحكمي"، مدير إدارة المساجد على حسن الاستقبال له ولأبنائه الطلاب.

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، وفدٌ من المعهد العلمي يزور إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بـ"صامطة" ،
المصدر : الخليج 365

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