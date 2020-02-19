، كاريلي: أعلم صعوبة وضع الاتحاد.. وسنركز على مباراتَيْ الشباب في البطولة العربية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب مدرب نادي الاتحاد فابيو كاريلي عن أنه كان يتمنى الوجود مع ‫الاتحاد في بداية الدوري من الموسم الحالي، وأكد سعادته بالقدوم إلى نادٍ مثل الاتحاد.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في النادي طموحه إلى المنافسة بقوة على البطولة العربية، وتحسين وضع الفريق في الدوري.

وكشف فابيو كاريلي قائلاً: عقدي مع ‫الاتحاد إلى يونيو ٢٠٢١م، وأريد العمل بقوة، ومن الآن بدأت العمل، ليس للموسم الحالي، بل عملي وتركيزي للموسم المقبل من أجل الظهور بشكل أفضل.

وأضاف: حضرت إلى ‫الاتحاد وأعلم جميع العقبات. أنا تفكيري منصب على الموسم المقبل، والآن الابتعاد عن المراكز الأخيرة، والمنافسة لتحقيق البطولة العربية.

كما وعد جمهور الاتحاد: أعد جماهير الاتحاد بمشاهدة فريق مقاتل، ومستواه الفني متصاعد من مباراة إلى أخرى. ومن الموسم المقبل سيكون المستوى والأهداف أكبر من الموسم الحالي.

وقال ممتدحًا: تعجبني نوعية مثل جماهير ‫الاتحاد التي أعرفها كثيرًا بالتشجيع القوي بالمدرجات. ولقاء الهلال يعتبر قويًّا، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تقديم مباراة جميلة.الاتحاد مدرب الاتحاد فابيو كاريلي البطولة العربية