، الأخضر الشاب يعاود تدريباته بعد الرباعية بمرمى فلسطين في كأس العرب ،

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محمد بن مسعود - الدمام - عاود المنتخب السعودي تحت 19 عاماً اليوم الأربعاء تدريباته بعد مباراته الافتتاحية في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً أمس أمام منتخب فلسطين.
وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح، الذي قسم خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، أجرت المجموعة الأولى مراناً استرجاعياً، في حين أدت المجموعة الأخرى مراناً تكتيكياً.
وتضم مجموعة المنتخب السعودي في كأس العرب إلى جانبه منتخبات فلسطين، والجزائر، ومصر.
يذكر أن مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، تأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان.
المنتخب السعودي تحت 19 عام
الأخضر الشاب يعاود تدريباته بعد الرباعية بمرمى فلسطين في كأس العربصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-19
عاود المنتخب السعودي تحت 19 عاماً اليوم الأربعاء تدريباته بعد مباراته الافتتاحية في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً أمس أمام منتخب فلسطين.
وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح، الذي قسم خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، أجرت المجموعة الأولى مراناً استرجاعياً، في حين أدت المجموعة الأخرى مراناً تكتيكياً.
وتضم مجموعة المنتخب السعودي في كأس العرب إلى جانبه منتخبات فلسطين، والجزائر، ومصر.
يذكر أن مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، تأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان.
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
08:37 PM
عاود المنتخب السعودي تحت 19 عاماً اليوم الأربعاء تدريباته بعد مباراته الافتتاحية في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً أمس أمام منتخب فلسطين.
وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح، الذي قسم خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، أجرت المجموعة الأولى مراناً استرجاعياً، في حين أدت المجموعة الأخرى مراناً تكتيكياً.
وتضم مجموعة المنتخب السعودي في كأس العرب إلى جانبه منتخبات فلسطين، والجزائر، ومصر.
يذكر أن مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، تأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان.
، الأخضر الشاب يعاود تدريباته بعد الرباعية بمرمى فلسطين في كأس العرب ،
المصدر : الخليج 365
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