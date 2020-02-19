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أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم (الأربعاء)؛ أنه "انتهى من تشكيل حكومة مستقلّة دون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية"، داعيًا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للتصويت على منحها الثقة.
وذكر "علاوي" في خطاب بثه التلفزيون، أنه إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة، وفقًا لـ"رويترز".
ووعد بإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدًا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية.
وحثّ "علاوي" المتظاهرين على منح حكومته فرصة، رغم أزمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي، التي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه.العراق رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 09:26 PM
وعد بالتحقيق في قتل متظاهرين وإجراء انتخابات مبكّرة
أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم (الأربعاء)؛ أنه "انتهى من تشكيل حكومة مستقلّة دون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية"، داعيًا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للتصويت على منحها الثقة.
وذكر "علاوي" في خطاب بثه التلفزيون، أنه إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة، وفقًا لـ"رويترز".
ووعد بإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدًا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية.
وحثّ "علاوي" المتظاهرين على منح حكومته فرصة، رغم أزمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي، التي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه.
، رئيس الوزراء العراقي المكلّف يدعو لجلسة استثنائية لمنح حكومته الثقة ،
المصدر : الخليج 365
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