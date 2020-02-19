، بيشة تحتضن اللقاء الثاني بملّاك ومديري المعاهد الأهلية للتدريب ،

محمد بن مسعود - الدمام - استهدف شرح اللائحة الجديدة واستخراج الرخص للمستثمر إلكترونياً

عقدت إدارة التدريب الأهلي ببيشة صباح اليوم لقاءها الثاني بملّاك ومديري المعاهد الأهلية للتدريب بمحافظات بيشة، وبلقرن، ورنية، وجميع المستثمرين وأصحاب القاعات التدريبية وأمين مجلس شباب بيشة والراغبين في الاستثمار في التدريب وعدداً من الصحفيين.

وتضمنت محاور اللقاء نقاش اللوائح الجديدة، وكيفية استخراج الرخصة للمستثمر الجديد إلكترونياً، وشرح عن منصة منار للدورات التطويرية، وتسليم رخصة مدرب معتمد لأحد منسوبي الكلية التقنية، ونقاش مفتوح من الجميع حول التدريب الأهلي وتم الرد على جميع الاستفسارات.

فيما أكد مدير التدريب الأهلي ببيشة صالح بن عوض القحطاني أهمية التدريب في رؤية 2030 من خلال المنشآت المرخصة، مشيراً إلى أن التغير الذي طرأ على اللوائح التنفيذية هو من باب التسهيل على المستثمرين.

وتابع "القحطاني": من خلال المقارنة، فرق بين اللوائح القديمة والجديدة والتي استأنس لها المستثمرون وشكروا المؤسسة العامة على هذه التسهيلات.

واختتم "القحطاني "اللقاء بالإشادة بجميع المنشآت التدريبية لاتباعهم وتنفيذهم لجميع تعليمات التدريب التي سنتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.



ثم سلم نيابة عن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير رخصة المدرب المعتمد للمدرب عبدالله العمري أحد منسوبي الكلية.



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