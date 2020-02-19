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أظهرت نتائج العينات، التي أخذتها لجنة مختصة من المياه المستخدمة في غسيل اللحوم والأطعمة والطهي في مطاعم ومسالخ عفيف؛ تلوث بعضها ببكتيريا برازية وقولونية.
وقال مصدر لـ"الخليج 365" إن تحاليل المياه أكدت تلوثها ببكتيريا "قولونية وبرازية" في عينتين تعود لأحد المطاعم الشهيرة، والأخرى لأحد المسالخ بالمحافظة؛ مما حدا بالبلدية للتحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المشكلة.
يذكر أن المجلس البلدي بعفيف، قد اتخد قرارًا في وقت سابق، بتشكيل لجنة من عدة جهات هدفها أخذ عينات المياه المستخدمة في غسيل اللحوم والطهي في المطاعم؛ حيث باشرت اللجنة أعمالها وتم أخذ عينات من المياه من جميع المطاعم والمسالخ، وبعد وصولها من مركز التحاليل جاءت عينتان منهما إيجابيتين بالبكتيريا.عفيف بكتيريا برازية وقولونية المطاعم المسالخ
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 09:15 PM
كانت تستخدم في غسيل اللحوم والأطعمة والمواد
أظهرت نتائج العينات، التي أخذتها لجنة مختصة من المياه المستخدمة في غسيل اللحوم والأطعمة والطهي في مطاعم ومسالخ عفيف؛ تلوث بعضها ببكتيريا برازية وقولونية.
وقال مصدر لـ"الخليج 365" إن تحاليل المياه أكدت تلوثها ببكتيريا "قولونية وبرازية" في عينتين تعود لأحد المطاعم الشهيرة، والأخرى لأحد المسالخ بالمحافظة؛ مما حدا بالبلدية للتحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المشكلة.
يذكر أن المجلس البلدي بعفيف، قد اتخد قرارًا في وقت سابق، بتشكيل لجنة من عدة جهات هدفها أخذ عينات المياه المستخدمة في غسيل اللحوم والطهي في المطاعم؛ حيث باشرت اللجنة أعمالها وتم أخذ عينات من المياه من جميع المطاعم والمسالخ، وبعد وصولها من مركز التحاليل جاءت عينتان منهما إيجابيتين بالبكتيريا.
، مفاجأة.. فحوصات مياه المطاعم بعفيف تثبت تلوّثها ببكتيريا سامة ،
المصدر : الخليج 365
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