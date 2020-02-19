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تصوير: خالد عبدالدائم
غطت الثلوج مساء اليوم مرتفعات جبل اللوز، وسط وجود أهالي المنطقة وعشاق التصوير والطقس للاستمتاع بالأجواء الخلابة.
ووثَّقت "الخليج 365" صورًا لأماكن تساقط الثلوج حيث اكتست الأرض بالبياض.
وتُعرف تلك المرتفعات اليوم بـ"منطقة نيوم"، وتبعد عن مدينة تبوك 200 كم تقريبًا. ويقع جبل اللوز شمال غرب مدينة تبوك ضمن متكون الدرع العربي المسمى جغرافيًّا "جبال مدين".
وجاءت تسمية الجبل بذلك الاسم نسبة لشجر اللوز الذي ما زال ينمو فيه، كما أن هناك واديًا وقرية يُعرفان باسم "اللوز". ويبلغ ارتفاع قمة جبل اللوز 2583 مترًا فوق سطح البحر.
تبوك جبل اللوز الثلوج
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 09:11 PM
ارتفاع قمته يبلغ 2583 مترًا فوق سطح البحر"الخليج 365" ترصد.. الثلوج تغطي مرتفعات "جبل اللوز" بتبوك
تصوير: خالد عبدالدائم
غطت الثلوج مساء اليوم مرتفعات جبل اللوز، وسط وجود أهالي المنطقة وعشاق التصوير والطقس للاستمتاع بالأجواء الخلابة.
ووثَّقت "الخليج 365" صورًا لأماكن تساقط الثلوج حيث اكتست الأرض بالبياض.
وتُعرف تلك المرتفعات اليوم بـ"منطقة نيوم"، وتبعد عن مدينة تبوك 200 كم تقريبًا. ويقع جبل اللوز شمال غرب مدينة تبوك ضمن متكون الدرع العربي المسمى جغرافيًّا "جبال مدين".
وجاءت تسمية الجبل بذلك الاسم نسبة لشجر اللوز الذي ما زال ينمو فيه، كما أن هناك واديًا وقرية يُعرفان باسم "اللوز". ويبلغ ارتفاع قمة جبل اللوز 2583 مترًا فوق سطح البحر.
، "الخليج 365" ترصد.. الثلوج تغطي مرتفعات "جبل اللوز" بتبوك ،
المصدر : الخليج 365
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