السعودية | وزير الحج يستقبل مستشار وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي للشؤون الدينية

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بالرياض اليوم معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي للشؤون الدينية جان كريستوف بوسيل.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الترتيبات ذات العلاقة بشؤون الحجاج والمعتمرين لهذا العام 1441هـ.

من جانبه أشاد معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي للشؤون الدينية بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- لتقديم التسهيلات والخدمات وتوفيرها لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة .



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