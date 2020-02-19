2020-02-19

المرور يحدد غرامة نقل حمولة على الطريق دون تغطيتها

متابعات الخليج 365 – الرياض

حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، من خطورة نقل أي حمولة وعدم تغطيتها وتثبيتها جيدًا.

وحدد المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، كذلك عقوبات من ينقل الحمولات المختلفة على الطرق دون تغطيتها وتثبيتها مما يعرض مستخدمي الطريق للخطر.

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وأوضحت إدارة المرور أن العقوبات تشمل غرامة تراوح من 500 إلى 900 ريال، بالإضافة لحجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

يذكر أن الخبراء يحذرون عادة من نقل أي حمولة وعدم تغطيتها أو تثبيتها؛ وذلك لخطورة ذلك على قائدي السيارات.

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