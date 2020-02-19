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واشنطن: ملتزمون بالتصدي للتصرفات الإيرانية العدائية بالمنطقة
متابعات الخليج 365 – متابعة
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن واشنطن ملتزمة بمواصلة التصدي للتصرفات الإيرانية العدائية في المنطقة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد قال: إن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي، دون اتخاذ أي إجراء استجابة لدعم إيران المستمر للهجمات على المواقع الأمريكية في العراق.
يذكر أن المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية شهدت خلال الأسابيع الماضية سقوط صواريخ أصابت عددًا من الجنود الأمريكيين.
وتتهم واشنطن طهران بالمسؤولية عن إطلاق هذه الصواريخ بدعوى الانتقام بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية ببغداد.
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