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اجتماع استثنائي لوزراء صحة مجلس التعاون لمواجهة كورونا
متابعات الخليج 365 – شرف الروقي
أعلن وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في المنافذ الحدودية لدول المجلس للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تنفيذ اللوائح الصحية الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
جاء ذلك بعد اجتماع استثنائي طارئ عقده وزراء الصحة بدول المجلس اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالرحمن العويس.
وناقش الوزراء خلال الاجتماع التطورات الجارية بشأن فيروس كورونا؛ وذلك للوقوف على آخر مستجدات الفيروس، كما بحثوا تنسيق وتوحيد جهود دول المجلس في هذا المجال، واتخاذ الإجراءات اللازمة والوقائية والتصدي له.
وكلف وزراء الصحة اللجان المختصة والعاملة في هذا الشأن بمتابعة المستجدات في هذا الموضوع وتبادل المعلومات بين دول مجلس التعاون، كما أشاد الوزراء بالجهود التي تقوم بها جمهورية الصين الشعبية في متابعة ومكافحة الفيروس، وعبروا عن كامل دعمهم ومساندتهم للتعاون مع الصين في هذا المجال.
وقدم الوزراء الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على قيامها بإجلاء العديد من رعايا الدول العربية، وإبقائهم مدة العزل الطبي في دولة الإمارات ومن ثم نقلهم لدولهم.
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