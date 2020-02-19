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«شتاء طنطورة» يجمع بين ثقافة الشرق والغرب في «السمت»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - العلا

يختتم شتاء طنطورة موسمه الثاني بفعالية «السمت» التي تجمع بين ثقافة الشرق والغرب، على مدى ثلاثة أيام من الأنشطة والعروض الموسيقية المباشرة، والأطباق العالمية الشهية، وفيلم رائع يصور لقاء الحاضر والماضي في مكان يتمتع بأهمية تاريخية كبيرة، وذلك في رحاب الموقع المدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وبلدة العلا التاريخية القديمة بالمملكة.

ويتيح المهرجان للضيوف الفرصة لزيارة معرض «صحراء X العلا»، إذ يعتبر هذا المعرض الأول من نوعه من حيث استجابته للموقع في المملكة، وهو يركز على استكشاف الحضارة الصحراوية، ويقدم حوارا عبر الثقافات بين فنانين من المملكة والمنطقة العربية وفنانين من حول العالم، والذين سيستلهمون من المشهد الاستثنائي والأهمية التاريخية للعلا.

وتتوفر تذاكر اليوم الواحد (اليوم الرئيسي في الفعالية - 6 مارس)، وتذاكر عطلة نهاية الأسبوع (ثلاثة أيام 5-7 مارس) على الموقع الالكتروني على www.azimuthfestival.co​m. ويشمل البرنامج الذي يمكن الاختيار منه: الإقامة في مخيم عشار – عنوان الفخامة في العلا، والانتقال عبر سيارات الدفع الرباعي الفاخرة، وتناول الوجبات في المطاعم العالمية أنابيلز، ساس كافيه، لاكانتين، ومطعم نوبو، والاستمتاع بمشروبات غروب الشمس والمقبلات التي يتم تقديمها على سطح صالة مرايا، بالإضافة إلى عروض الموسيقى العالمية المقامة. وخلال الفعالية سيتم إعداد قائمة طعام مخصصة للضيوف صممها واحد من أهم الطهاة العالميين في الفعالية، ألا وهو أليكس أتالا، بالإضافة إلى المشروبات التي ابتكرها استوديو السيد ليان.

وتشمل الرحلات المتاحة للضيوف خلال عطلة نهاية الأسبوع زيارة معرض Desert X العلا، والحِجر، وجبل الفيل، ووادي القرى، ومسارات العلا، ورحلات الطائرات الكلاسيكية، ومغامرة الانزلاق بالحبل، وتجربة زيارة المزارع كمذاق العلا وحجرة نورة، والحديقة الشتوية، ومشاهدة فن الصخور في جبل عكمة.

فعالية السمت

السمت: أداة قديمة استخدمها الأنباط الذين استقروا في العلا لمعرفة الوقت من خلال زاوية الشمس

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تقام الفعالية خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس المقبل

تجمع بعض المواهب الأكثر شهرة من الشرق والغرب للاحتفاء بالموسيقى والطعام والتعاون الثقافي

تقام في منطقة عشار

سيوثقها المخرج كارل هيندمارش من خلال تصوير فيلم وثائقي عن التجربة الموسيقية وسرد قصة التطور الإنساني والتقني

تستكشف العلا كموطن للحضارات القديمة ولقرون لا حصر لها من الاكتشافات والإبداع

سيكون الفيلم تجربة سينمائية وموسيقية رائعة تجسد التطور الإنساني

الفعالية حكاية إنسانية عالمية تروى أمام الجمهور بأربعة أبعاد على الشاشة والمسرح

الفعاليات الموسيقية

تضم عروضا لأهم الفنانين العالميين، وهم: ذا تشينسموكرز، وجان ميشيل جيري، وتيني تمبا، وسوبر جونيور دي أند إي، وهولافونيك، بالإضافة إلى مواهب محلية، مثل عمر باسعد وحمزة هوساوي

الطهو والطعام

ستعرض قوائم طعام استثنائية أعدها رئيس الطهاة البرازيلي أليكس أتالا مالك مطعم ساو باولو دوم، واثنان من نجوم نيويورك الصاعدين، وهما جيريمايا ستون وفابيان فون هاوسكي فالتيرا، مالكا مطعمي كونترا وويلدير، بالإضافة إلى المشروبات التي صممها استوديو السيد ليان المعروف عالميا بخبرائه العريقين في مجال الموكتيلات.

الجانب الفني

- يتألق بوجود الفنانة البريطانية المعاصرة لورين بيكر واستوديو الفن المفاهيمي شوستر وموسلي بقيادة كلوديا موسلي وإدوارد شوستر.

- التجهيز الفني المعنون بـ«الغرفة اللامتناهية – تألق الأرواح» للفنان الياباني يويوي كوساما، المعروض في صالة مرايا للحفلات الموسيقية