شكرا لقرائتكم خبر

المدن الطبية توقع اتفاقية مع الكلية الملكية الأيرلندية للأطباء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بهدف توفير المزيد من الفرص التدريبية للأطباء، وقع برنامج تشغيل المدن الطبية بوزارة الداخلية والكلية الملكية الأيرلندية للأطباء أمس الأول اتفاقية تعاون بمقر برنامج المدن الطبية، حيث وقع الاتفاقية كل من مدير عام الخدمات الطبية المشرف العام على برنامج تشغيل المدن الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان السحيمي، والرئيس التنفيذي للكلية الملكية الأيرلندية للأطباء الدكتور تيري مكواد.

Advertisements

وحرصت المدن الطبية بوزارة الداخلية على توقيع هذه الاتفاقية مع الكلية، التي تمتلك التميز والخبرة في هذا المجال.

وأشار الرئيس التنفيذي لبرنامج تشغيل المدن الطبية الدكتور سعود الرشيدي إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لبرنامج تشغيل المدن الطبية لاستقطاب وتدريب الأطباء في التخصصات الطبية الدقيقة، حيث ستوفر الاتفاقية عددا من المقاعد التدريبية في المستشفيات والجامعات الأيرلندية تحت مظلة الكلية الملكية الأيرلندية للأطباء.

وأشاد بمستوى الأطباء السعوديين، وقدرتهم على تحقيق متطلبات القبول في برامج الزمالة التي تساعد في بناء الكفاءات الوطنية، والمشاركة في تعزيز الأمن الصحي في ظل الحكومة الرشيدة بقيادة راعي نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، لتحقيق رؤية بلادنا 2030، وبدعم من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، لإكمال مسيرة التعليم الطبي النوعي والمتميز.