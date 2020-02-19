شكرا لقرائتكم خبر

ستيفانو كاربوني رئيسا تنفيذيا لهيئة المتاحف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أصدر وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان قرارا بتعيين الدكتور ستيفانو كاربوني رئيسا تنفيذيا لهيئة المتاحف التي ستتولى تنظيم قطاع المتاحف في المملكة وتطوير الممارسين فيه.

ويعد الدكتور كاربوني من المتخصصين في مجال المتاحف، وسبق له أن تولى إدارة عدد من المتاحف والمعارض الفنية في العالم، ونال جوائز مرموقة في مجال التراث، وعمل في متحف متروبوليتان في نيويورك لمدة 16 عاما خلال الفترة من 1992م إلى 2008م، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في اللغة العربية والفن الإسلامي من مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية التابعة لجامعة لندن عام 1992م.

Advertisements

وتأتي هيئة المتاحف ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة أطلقتها وزارة الثقافة لإدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف تخصصاته.

وسيتولى الدكتور كاربوني في هيئة المتاحف مهام متعددة، تشمل رسم استراتيجية القطاع ومنح التراخيص في المجال، وتشجيع التمويل والاستثمار، واعتماد البرامج التدريبية المهنية، إضافة إلى تصميم البرامج التعليمية ذات العلاقة وتقديم المنح الدراسية للموهوبين.

وستقوم الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات المرتبطة بقطاع المتاحف.