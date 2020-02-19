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ولي العهد ورئيس إريتريا يبحثان مستجدات الأحداث الإقليمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في الرياض أمس مع رئيس إريتريا أسياس أفورقي، وبحثا أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك.

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كما بحثا مستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها، والتأكيد على أهمية دور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والفرص الواعدة والمشتركة بين دول المجلس.

حضر الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، الوزير المرافق، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر القرشي.

كما حضر من الجانب الإريتري وزير الخارجية عثمان صالح محمد، ومستشار الرئيس يماني قبراب، ومدير مكتب الرئيس الأمين حسن الأمين، والقائمة بالأعمال في سفارة إريتريا لدى المملكة ويني قيهير.