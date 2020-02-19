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«أمنكم وسلامتكم هدفنا».. حملة تعزز العلاقة بين الأمن والمواطنين والمقيمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أمس، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، الحملة الأمنية «أمنكم وسلامتكم هدفنا»، والتي تنفذها قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق بالواجهة البحرية بجدة، والمستمرة لمدة ثلاثة أيام.

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وتجول الأمير خالد الفيصل في معرض الجهات المشاركة في الحملة، والتي تهدف إلى التوعية الأمنية والمرورية، وتعزيز العلاقة بين رجال الأمن والمواطنين والمقيمين، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والسلامة المرورية، والحرص على أمن وسلامة المواطن وسالكي الطرق، إضافة لنشر التوعية بين شرائح المجتمع كافة بأخطار التهور والسرعة واستخدام الجوال أثناء القيادة من خلال نشر المطويات التوعوية.

إلى ذلك استقبل أمير منطقة مكة بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة تطوير المنطقة المهندس إبراهيم السلطان، واستمع إلى شرح عن خطط الهيئة المستقبلية والهادفة لتحقيق التطوير الشامل في جميع المجالات، وتوفير احتياجات المحافظات من الخدمات والمرافق العامة.

تركز الحملة على: