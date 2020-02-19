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اجتماع يناقش جودة المياه والهواء والمشاريع المدرسية بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

ناقش اجتماع أمس برئاسة محافظ جدة، رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة، الأمير مشعل بن ماجد، جودة المياه والهواء والمشاريع المدرسية.

وقدم أمين عام المجلس وائل كتبي عرضا لجهود عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة ضمن برنامج جودة المياه والعمل على تطبيق المواصفات الخاصة بمياه الشرب، ومتابعة جميع بلاغات العملاء الخاصة بجودتها من خلال الجمع والتحليل وإعداد التقارير ومتابعة خطة الجودة وتطبيق الإجراءات اللازمة.

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واستعرض المجلس أعمال وإحصائية المختبر الإقليمي لجودة المياه، وأعمال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رصد ومراقبة جودة البيئة الجوية بجدة عبر محطات الرصد الثابتة والمتنقلة ونشرها عبر موقع الهيئة الرسمي.

فيما قدم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عرضا إحصائيا عن الظواهر السلبية بالمحافظة ومسبباتها، والتعاون المبذول مع الجهات المعنية لضبط تلك الظواهر.

كما عرضت إدارة التعليم تقريرا عن المباني المدرسية والأعمال المستمرة لتسريع الاستغناء عن المباني المستأجرة من خلال تنفيذ 61 مشروعا مدرسيا للبنين والبنات سيستفيد منها سكان الأحياء الحديثة سريعة النمو، واتخاذ إجراءات سريعة وفق تحليل الانتشار العمراني والكثافة المتوقعة.

وشدد الأمير مشعل بن ماجد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية وتسريع معالجة المطلوب، وتحسين العمل والتفاعل مع البلاغات المقدمة، والتكاتف بين الجهات لمعالجتها وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يحقق تطلعات القيادة.