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أمير الباحة يشدد على أهمية دعم المنطقة بخدمات الاتصالات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الباحة

شدد أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود على أهمية دعم المنطقة بما تحتاجه من خدمات الاتصالات.

وأكد خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة أمس نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، أهمية تضافر الجهود بما يمكن من إرساء بنية رقمية متينة تسمح بتوفير خدمات رقمية متكاملة خدمة للمواطنين والمقيمين وزوار المنطقة.

واستمع أمير منطقة الباحة لشرح مفصل من نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن خطط ومبادرات الوزارة التي يجرى تنفيذها في المنطقة، والتي تأتي ضمن مساعي الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى توفير بنية رقمية قوية في كل أرجاء المملكة، مؤكدا استمرار جهود الوزارة لنشر خدمات النطاق العريض اللاسلكي لتوفير سبل الراحة والرفاهية للمواطن.