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ولي العهد يجتمع مع رئيس دولة أريتريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، مع الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا. وتم خلال جلسة الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، ومستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها. كما تم التأكيد على أهمية دور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والفرص الواعدة والمشتركة بين دول المجلس. حضر الاجتماع، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد - الوزير المرافق -، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد الخطيب وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة أريتريا صقر القرشي. كما حضر من الجانب الأريتري، وزير الخارجية عثمان صالح محمد، ومستشار فخامة الرئيس يماني قبراب، ومدير مكتب فخامة الرئيس الأمين حسن الأمين، والقائمة بالأعمال في سفارة دولة أريتريا لدى المملكة ويني قيهير.



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