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الأرصاد تتوقع غبارا على مكة اليوم وأمطارا على الرياض والشرقية والقصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار التقلبات الجوية اليوم على بعض مناطق المملكة، حيث تشير إلى تأثر مناطق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.

ومن المرجح أن تصل سرعة الرياح إلى 45 كلم/س، خاصة خلال النهار، مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

وتوقعت الأرصاد أن يكون هناك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، يصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار اعتبارا من اليوم، حيث يتوقع أن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية.

وهطلت أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك، شملت مدينة تبوك ومركز بجدة وشقري والبديعة وضواحيها. كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز محافظة ضباء شملت مركز الصورة والخريطة. وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.

توقعات الأمطار الرعدية اليوم:

الرياض

المجمعة

الغاط

الزلفي

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شقراء

ثادق

الشرقية

حفر الباطن

القيصومة

الخفجي

النعيرية

القصيم

بريدة

عنيزة

معظم محافظات المنطقة