شكرا لقرائتكم خبر

كفاءة الطاقة.. مبادرة سعودية لتحقيق التنمية المستدامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد الطاقة محورية بالنسبة لكل تحد رئيسي يواجهه العالم، وبالنسبة لكل فرصة متاحة أمام العالم الآن، ‏فإمكانية حصول الجميع على الطاقة جوهرية، سواء من أجل فرص العمل أو الأمن أو تغير المناخ أو ‏إنتاج الأغذية أو زيادة الدخل. وتلزم طاقة مستدامة من أجل تعزيز الاقتصادات، وحماية النظم ‏الإيكولوجية، وتحقيق الإنصاف.

حرصت حكومة المملكة على رسم رؤية لاقتصاد البلد تعتمد على مورد غير النفط، وهذا ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030 من خلال التنوع في مصادر الطاقة مثل الطاقة المتجددة والبديلة، وذلك بإنتاج 5.3 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2020، وإنتاج 5.9 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030

مبادرات المملكة ومشاريع الطاقة المتجددة

أولت السعودية اهتماما كبيرا بمشاريع الطاقة المتجددة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، وأطلقت المملكة العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات منها:

حملة تحدي التبريد المتقدم

المركز السعودي لكفاءة الطاقة

المنتدى الريادي لاستخلاص الكربون وتخزينه

توقيع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع صندوق «رؤية سوفت بنك» مذكرة تفاهم لتنفيذ خطة الطاقة الشمسية 2030،التي تعد الأكبر في العالم في مجال إنتاج الطاقة الشمسية.

مشروع شهادة كثافة استهلاك الطاقة للمباني القائمة والجديدة.

مبادرة إعادة تأهيل المباني الحكومية وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع خدمات كفاءة الطاقة.

تطوير وتحديث مواصفات ومعايير كفاءة الطاقة ألجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة والكبيرة.

مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة

مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح

مبادرة زيادة كفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والاسمنت والبتروكيماويات.

تطبيق بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات الخفيفة واعتماد معيار اقتصاد الوقود.

استحداث مواصفات سعودية جديدة لكفاءة استهلاك الطاقة.

مشروع سكاكا لطاقة الرياح

مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة

تشجيع المصانع الجديدة لتحقيق مستويات كفاءة الطاقة وفق المعايير القياسية العالمية.

مبادرة مهمة الابتكار

مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة

اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة

البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

مبادرة المركز السعودي لكفاءة الطاقة

يعد المركز السعودي لكفاءة الطاقة الجهة المعنية بترشيد ورفع كفاءة الطاقة في المملكة، ووضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، من خلال مجموعة مواصفات لأجهزة معينة وهي:

استحداث مواصفات قياسية للإنارة المنزلية

استحداث مواصفات قياسية للسخانات

تحديث المواصفات الخاصة بأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة والكبيرة

تحديث المواصفات القياسية لأجهزة الغسالات

استحداث مواصفات قياسية للمجففات

تطبيق العزل الحراري على جميع المباني الجديدة

أرقام وإحصاءات

9 % نسبة توصيل الخدمة الكهربائية لمختلف مناطق المملكة

80 % نسبة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والاسمنت والبتروكيماويات من إجمالي استهلاك قطاع الصناعة

%21 نسبة استهلاك قطاع النقل من إجمالي الاستهلاك المحلي للطاقة الأولية

%75 نسبة استهلاك قطاع المباني من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة

%92 نسبة استهلاك قطاع المباني من إجمالي الاستهلاك المحلي للطاقة الأولية

Advertisements

الهدف منه:

تحسين ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في ثلاثة قطاعات رئيسة، ووضع آلية ومبادرات في كل قطاع كالآتي:

قطاع المباني

مشروع شهادة كثافة استهلاك الطاقة للمباني القائمة والجديدة

مبادرة إعادة تأهيل المباني الحكومية وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع خدمات كفاءة الطاقة

تطوير وتحديث مواصفات ومعايير كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة والكبيرة

مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة

القطاع الصناعي

وضع آلية محكمة لمراقبة ومتابعة تطبيق المواصفات والمعايير على الأجهزة والمعدات المصنعة محليا والمستوردة للتأكد من مطابقتها لمتطلبات كفاءة الطاقة

مبادرة زيادة كفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والاسمنت والبتروكيماويات للمصانع القائمة والجديدة

استحداث مواصفات سعودية جديدة لكفاءة استهلاك الطاقة

تشجيع المصانع الجديدة لتحقيق مستويات كفاءة الطاقة

مبادرة تحديد متطلبات بيع سيارات الركاب الجديدة في السوق المحلي

مبادرة وضع مواصفات قياسية لكفاءة الطاقة للإطارات

تطبيق بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات الخفيفة واعتماد معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة

المؤشر

نسبة السكان في المملكة المستفيدين من خدمات الكهرباء

2016 - 99.9%

2017 - 100 %

2018 - 100 %

المؤشر

نسبة السكان في المملكة الذين يعتمدون أساسا على الوقود والتكنولوجيا النظيفين

2017 - 98.95 %

2018 - 99.46 %